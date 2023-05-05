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Yeni sevgilisi ortaya çıktı!

5 yıl aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü'den geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Hazar Ergüçlü, müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir birlikteliğe başladı

Ekleme: 5.05.2023 - 10:34 Güncelleme: 5.05.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı.

5 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hazar Ergüçlü'nün yalnızlığı uzun sürmedi.

Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak, Beyoğlu'ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla yemek yedi.

"YIPRANMA YAŞADIK"

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.

"BİR ARAYA GELİP, KARAR VERDİK"

Hazar Ergüçlü'nün ardından Onur Ünlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü, "Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek, düşünüp karar verdik" şeklinde konuşmuştu.

"ÖZEL HAYATIMIZLA GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

Geçen haftalarda Bloomberg HT'de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Onur Ünlü, Altaylı'nın "Özel hayatınızla ilgili çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti: Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz. Buradan bir şey çıkmayınca daha da sinirleniyorlar. Bir sorun olsa belki bir-iki vurup, bırakacaklar bizi ama bilemiyorum.

"ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

Hazar Ergüçlü daha önce de "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.
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Yeni sevgilisi ortaya çıktı!
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