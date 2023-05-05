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Tuba Büyüküstün'ün acı günü

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 17 yıllık köpeği Korsan, hayatını kaybetti.

Ekleme: 5.05.2023 - 09:35 Güncelleme: 5.05.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı diziler sayesinde dünya çapında bir üne sahip olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Ekranlarda olmasa da sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişimini sürdüren oyuncu, son paylaşımıyla ise yürekleri burktu.

Tuba Büyüküstün, bugün acı bir kayıp ile sarsıldı. Ünlü oyuncu, 17 yıldır yoldaşı olduğu köpeği Korsan'ın öldüğünü açıkladı. Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beraber 17 sene"

"Korsan.. Beraber 17 sene.. Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu :)) Hareketli, neşeli, meraklı.. Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese... Uzun zamandır, 'Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?' diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan'a, Korsikama veda ettik bir elma ağacının altında.."

Tuba Büyüküstün'ün acı günü
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