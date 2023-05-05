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Survivor Asena sinir krizi geçirdi!

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2023' hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu yarışmanın yeni bölüm fragmanına; Küba seyahati ödüllü oyunu kaybeden mavi takım yarışmacısı Asena Demirbağ'ın gözyaşları damga vurdu. Sinir krizi geçiren iddialı yarışmacı, "Burada kalma istemiyorum!" diyerek isyan etti.

Ekleme: 5.05.2023 - 00:50 Güncelleme: 5.05.2023 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon 'ünlüler gönüllüler' formatı ile ekranlara gelen Survivor 2023'te 3 Mayıs Çarşamba akşamı bir ödül mücadelesi daha yaşandı. Yarışmacılar sezonun ilk yurt dışı ödülü için karşı karşıya geldi. Yiyecek ve seyahat için elinden geleni yapan iki ekipten kazanan kırmızı takım oldu.

'ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ'

Özel uçakla Küba'ya giden kırmızı takım yarışmacılarının sevinci dikkatlerden kaçmazken, Aziz'in gözyaşı döktüğü görüldü. Aziz, 'Hayatımın en zor 1.5 saatiydi. Ömrümden ömür gitti. Vallahi size kolay' dedi. Bu sırada Nefise ve Cansu'nun, 'Niye ağlıyorsun?' deyip ona destek verdikleri görüldü.

Survivor Asena sinir krizi geçirdi!

DOMİNİK'TE SİNİR KRİZİ!

Survivor'ın 4 Mayıs akşamı yayınblanacak yeni bölümünün fragmanında ise mavi takım yarışmacılarının ödül oyunu sonrası üzgün oldukları da dikkatlerden kaçmadı.

Survivor Asena sinir krizi geçirdi!

ASENA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Asena Demirbağ, 'İstemiyorum! İstemiyorum artık burada kalmak' diyerek haykırdı. Sesleri adayı inleten 26 yaşındaki yarışmacı, gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Asena sinir krizi geçirdi!

'VİCDANIM YOK ARTIK'

Özgür Tetik ise 'Vicdanım yok artık. Yumuşaklık yok. Bileğim bükülürse eyvallah. Ama bileği bükersem de kimse için üzülmeyeceğim' diyerek, hırslı bir tavır ortaya koydu.

Öte yandan yarışmanın yapımcııs ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın, Asena'nın sözleri üzerine ilk konseyde nasıl bir açıklama yapacağı Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

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