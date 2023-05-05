Merve Boluğur imaj yeniledi

Rol aldığı "Acemi Cadı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi pek çok dizi ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, yıllardır ekranlarda yok.Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak imaj tazeledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda uzun saçı varoş bulduğunu belirten Boluğur, saçını kısacık kestirdi.Yayınladığı fotoğraflarına "Kristen işine bak kardeşim" yazan Boluğur, yeni stilini Kristen Stewart'a benzetti.Merve Boluğur, özel hayatında istediği mutluluğu bir türlü yakalayamayan isimlerden. İlk evliliğini Murat Dalkılıç ile yapan Boluğur, DJ Mert Aydın ile 53 gün evli kaldı ve ünlü çift anlaşamayarak yolları ayırdı.