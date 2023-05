İlayda Şeker'den İsmail Balaban'a destek...

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp zor günler geçirmişti. Balaban yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, geçtiğimiz aylarda ise evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.Balaban ve İlayda Şeker, birinci düğünlerini Kapadokya'da ikinci düğünlerini ise Antalya'da yapmıştı. Düğünde paralar havada uçuşmuş ve bu anlar gündem olmuştu.'İKİ KERE ORADA AŞIK OLDUM''Elmalı güreşlerinde İsmail'in kaşı patlamıştı, iki kere orada aşık oldum çok etkilenmiştim' diyerek eşine sevgisini açıklayan Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker, Balaban'ı paylaşarak destek mesajı verdi.'ŞAMPİYONUM'İlayda Şeker paylaşımında şunları söyledi:Her zaman her koşulda yanımdasın. Her zaman her koşulda yanındayım. Mental ve fiziksel gücüne hayranım... Çektiğin zorluklara, yaşadığın sakatlıklara, uykusuz kaldığın gecelerine ben şahidim… Şimdi sıra bizlere göstereceğin şampiyonluklara geldi sevgilim, sen kendine inan! Sevenlerin sana inanıyor. Allah derman versin yeni sezonda başarılar Şampiyonum.