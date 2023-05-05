Dilan Çiçek Deniz kendini anlattı

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, kendiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, L’officiel dergisine röportaj verdi. Kendini anlatan güzel oyuncu, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.



Dilan Çiçek Deniz, özel hayatında çabuk vazgeçen, kopabilen biri olmadığını söyledi.



"Kolay vazgeçmem"



Deniz "Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem fakat sevmekten vazgeçtiğim bir nokta olabiliyor. İkili ilişkiler zahmetli. Emek, karşılıklı fedakarlık ve anlayış ister. Bunu aynı şekilde göremediğim zaman istemesem bile bir şey hissedemiyorum artık.



"Her şeyle hemen yüzleşmeliyiz"



Yüzleşmediğim dönemlerden kalan pişmanlıklar, bugün ‘Her şeyle hemen yüzleşmeliyiz’ diyen bir iç sese dönüştü.



Zaman büyülü geçiyor. Akması gerektiği gibi akıyor ve her koşulda umudum hep baki. Deneyimin ve tecrübenin önemini unuttuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Sanırım bu dönemin laneti. Sosyal medyada fütursuzca yapılan yorumlar insanoğluna olan umudumu azaltıyor.



Anksiyetem var, kaygı dolu bir insanım. Bunun üstüne çalışıyorum fakat kaygı hıçkırık gibi. Neden bir anda geldiğini bilmiyorsun ve ne yaparsan yap geçmek bilmiyor."



