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Boşanma tarihi belli oldu!

Demet Özdemir (31) ile Oğuzhan Koç'un (37) mutluluğu kısa sürdü. 26 Ağustos 2022'de hayatını birleştiren ünlü çift ayrılık kararı aldı. Haklarında çıkan iddiaların ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" diyen Özdemir ile Koç'un boşanma davasının görüleceği adliye ve tarih netleşti.

Ekleme: 5.05.2023 - 00:42 Güncelleme: 5.05.2023 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
2022 yılının sürpriz aşıkları olarak adlarından sıkça söz ettiren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturdu. Ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ise üzücü haber geldi.

Son dönemde haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADILAR

Özdemir, doğum gününde başlayan kriz sonrası evi terk etmişti. Yakın dostlarının araya girmesi de sonuç vermemiş ve ikili, boşanma kararı almıştı. Oğuzhan'ın yeni filminin galasına katılmayan Demet, bir türlü aşılamayan fikir ayrılığını net şekilde gözler önüne sermişti. Bunun üzerine ünlü isimler, Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile manşetten düşmeyen iddiayı doğrulamıştı.

Boşanma tarihi belli oldu!

''SÜRECİ EN HASSAS ŞEKİLDE YÜRÜTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ''

Kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuşlardı:

Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Boşanma tarihi belli oldu!

''İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

Geçtiğimiz günlerde Emirgan’da görüntülenen güzel oyuncu, boşanma kararı sonrası ortaya atılan iddialarla ilgili konuşmuş ve "Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimiz de saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik. Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru değil. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda bir kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk gibi dedikodular beni çok üzüyor. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı” demişti.

Boşanma tarihi belli oldu!

BOŞANMA DAVASI 8 MAYIS'TA GÖRÜLECEK

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma davasının görüleceği adliye ve tarih belli oldu. İkilinin boşanma davası, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü, saat 10.00'da Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülecek.

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