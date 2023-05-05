Alişan'ın 'Aynalı Tahir' itirafı şoke etti!

Yönetmenliğini Erhan Baytimur ve Hilal Saral'ın yaptığı, senaryosunu Sergin Akyaz ve Seçil Akyaz'ın kaleme aldığı Aynalı Tahir dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.Başrol oyuncusu Alişan, TRT 1'de sunuculuğunu yaptığı 'Hayata Gülümse' programında, Aynalı Tahir döneminde yaşadıklarını anlattı.'HİLMİ TOPALOĞLU '13 BÖLÜM DE BENDEN' DEDİ'1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun bir gece kendisini aradığını açıklayan Alişan, o günlerde ünlü olmadığı için yapımcının kendisine bir şartı olduğunu itiraf etti.Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi. 13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum. Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi. 26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum. O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.'O GAZLA VURDUM, BURNU KIRILDI'Alişan ile aynı dizide kamera karşısına geçen oyuncu Saruhan Hünal, Nisan 2020'de Instagram'da canlı yayın yapmış, set günlerini yâd etmişti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı.Ünlü türkücü, rol arkadaşının burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlatmıştı:Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum. Yönetmen 'vur' dedi, Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Bir kez daha vurdum, yine olmadı. Sonra Saruhan gösterdi 'Böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı. Saruhan bana doğru dönünce burnu kanlar içindeydi. Hastaneye gitti, burnu o yüzden bu şekilde estetik oldu.