  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Shakira'nın kardeşinden Pique'ye dayak

Gerard Pique ile Shakira'nın uzun yıllardır devam eden ilişkisi, eski futbolcunun ihaneti yüzünden sona ermişti.

Ekleme: 4.05.2023 - 20:50 Güncelleme: 4.05.2023 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile emeklilik kararı alan 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.

Velayet Shakira'da
Olaylı ayrılığın ardından çocukları Milan (9) ve Sasha'nın (7) velayetini alan Shakira'nın, ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla vakit geçirebileceği belirtilmişti.

Shakira'nın kardeşinden Pique'ye dayak
Son olarak, Gerard Pique'nin çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştığı ve bu sırada şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği ve ikilinin birbirine saldırdığı yönünde haberler, İspanyol basınında yer aldı.

Gazeteci Veronica Bastos'a göre; Mebarak ve Pique, birbirlerine fiziksel olarak saldırdı. Bastos, Telemundo'nun 'La mesa caliente' programında hikayeyi şöyle anlattı:

"Duyduğum iddialara göre, Shakira ile Pique, şiddetli bir kavga etmiş. Tartışma o kadar büyümüş ki, görünüşe göre şarkıcının erkek kardeşi Tonino, kardeşini savunmak için Pique ile yumruk yumruğa kavga etmiş."

Gazeteci, polis memurlarının kavgayı ayırmak için olaya müdahale etmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi, ancak iddia edilen kavgayla ilgili resmi bir rapor olmadığını da vurguladı.

Ancak konuyla ilgili Pique veya Shakira'dan resmi bir açıklama gelmedi.
Bakan Bozdağ The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor
The Economist'in 'Erdoğan' kapağına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine aynı akıbeti yaşayacaklar
HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız
CHP'li Ekrem İmamoğlu: 'Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler görüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz
Bakan Akar: BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna yarın tahıl girişimi toplantısı yapacak
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya Rusya sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı: Millet İttifakı'ndan çirkin tehdit
HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Ordu'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek
Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitinginde de HDP bayrağı sallandı
Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak! İşte Yeni Zigana Tüneli özellikleri

Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak! İşte Yeni Zigana Tüneli özellikleri

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti