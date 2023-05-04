Shakira'nın kardeşinden Pique'ye dayak

Gerard Pique ile Shakira'nın uzun yıllardır devam eden ilişkisi, eski futbolcunun ihaneti yüzünden sona ermişti.

Dünyaca ünlü 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile emeklilik kararı alan 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.



Velayet Shakira'da

Olaylı ayrılığın ardından çocukları Milan (9) ve Sasha'nın (7) velayetini alan Shakira'nın, ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla vakit geçirebileceği belirtilmişti.



Shakira'nın kardeşinden Pique'ye dayak

Son olarak, Gerard Pique'nin çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştığı ve bu sırada şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği ve ikilinin birbirine saldırdığı yönünde haberler, İspanyol basınında yer aldı.



Gazeteci Veronica Bastos'a göre; Mebarak ve Pique, birbirlerine fiziksel olarak saldırdı. Bastos, Telemundo'nun 'La mesa caliente' programında hikayeyi şöyle anlattı:



"Duyduğum iddialara göre, Shakira ile Pique, şiddetli bir kavga etmiş. Tartışma o kadar büyümüş ki, görünüşe göre şarkıcının erkek kardeşi Tonino, kardeşini savunmak için Pique ile yumruk yumruğa kavga etmiş."



Gazeteci, polis memurlarının kavgayı ayırmak için olaya müdahale etmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi, ancak iddia edilen kavgayla ilgili resmi bir rapor olmadığını da vurguladı.



Ancak konuyla ilgili Pique veya Shakira'dan resmi bir açıklama gelmedi.