Selen Görgüzel'den şoke eden açıklama!

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir programda ‘Hamdi Alkan'ı aldattın mı’ sorusuna cevap verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.



Selen Görgüzel, sorulan sorulara verdiği iddialı cevaplarla gündemi sarstı.



Görgüzel, "Cinsel hayatında başarısız mısın?" ve "Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorularına cevap verdi:



"Çapkın bir kadınım"



"Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim. Kendine güveni olan biriyim. Çapkın bir kadınım ama göz çapkını."



Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği geçtiğimiz sene tek celsede biten Selen Görgüzel, ‘Hamdi Alkan'ı aldattın mı?’ sorusuna "Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Hamdi'ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşime ne kadar yakışıklı adam baksana diyordum. Benim içim ve dışım birdir. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum." ifadelerini kullandı.