Safiye Soyman canlı yayında itiraf etti!

Safiye Soyman, uzun yıllardır Faik Öztürk ile birliktelik yaşıyor. Zaman zaman aralarında geçen esprili diyaloglarla gündem olan ikiliden Soyman, yıllar önce Öztürk ile yaşadığı bir kıskançlık olayının perde arkasını, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı.''FAİK 'GİT BACIM, İŞİNE BAK' DEDİ''Gittiği mekanın tuvalet kapısının önünde Faik Öztürk'ün arka cebine telefon numarasını sıkıştıran bir kadınla aralarında geçen diyaloğu paylaşan Soyman şunları söyledi:Ankara'da bir mekana gitmiştik ailece. Faik Bey'le de 5 yıldır beraberdik. Eğlenirken üç bayan bize sürekli işaret ediyordu. Benim dikkatimi çekmedi de arkadaşımın eşinin dikkatini çekmiş. Faik bir ara lavaboya gitti. Baktım kadın da arkasından gitti, gördüm. Tanınmış olduğu için bakıyorlardır diye düşündüm. Hemen telefon numarasını ve ismini yazmış, Faik'in cebine sıkıştırdı. Benim arkadan geldiğimi hissetmedi. Kadından şüphelenince arkasından gittim çünkü. Hemen enseledim. Kızın kolundan tuttum, 'Ne oluyor? Çok ayıp oluyor. Bu kadar erkek varken ne oluyor? Derdiniz ne? Biliyorsunuz benimle beraber. Bekar erkekler de var.' dedim. 'Sadece sen mi varsın? Muvaffak olmuş erkeği herkes paylaşır. Tamam, sen beş sene konuşmuşsun. Biraz da biz faydalanalım' dedi. 'Buyur o zaman' dedim. Faik, 'Ne oluyor?' diye sordu. 'Git bacım, işine bak. Çok ayıp' diye tepki gösterdi. Böyleleri var. Gece kulübüne gidiyorsun, evli misin yoksa bekar mısın sorulmuyor.''BENDE EGO SIFIR, ÖZGÜVEN TAVAN''Geçirdiği boyun ve gıdı germe operasyonu sonrası bambaşka bir görüntüye kavuşan 62 yaşındaki şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetik işlemleri sıraladı. Soyman, ''Boyun ve gıdı gerdirme ameliyatı yaptırdım. Suratım henüz şiş. Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 santim yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce jawline yapılmıştı. Bir yerimi doldurtmadım. Bende ego sıfır, özgüven tavan. O yüzden de yaptırdığım her şeyi söylüyorum'' dedi.''FAİK BEY ÇOK MEMNUN''Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası ortaya çıkan sonuçtan hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün de çok memnun olduğunu dile getiren Soyman, '10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar. Faik Bey çok memnun bu durumdan. En az 20 yıl geriye gittik. Bu yeni son sistem, o büyük ameliyatlardan değil. Çok mutluyum bütün hanımlara tavsiye ederim. Hemen böyle dişçiye gider gibi iki saate yapılan bir operasyon' açıklamasını yapmıştı.''SANATÇININ YAŞI OLMAZ''Yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını söyleyen şarkıcı, 'Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Onun için biz de böyle halkımıza ve kendimize saygımızdan dolayı, görüntümüzle, giyimimizle bu şekilde çıkmalıyız onların karşısına. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı' şeklinde konuşmuştu.