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Merve Boluğur yeni stiliyle gönderme yaptı!

Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, imajını yeniledi. Ünlü oyuncu, saç modelini Kristien Stewart'a benzetip göndermede bulundu.

Ekleme: 4.05.2023 - 00:55 Güncelleme: 4.05.2023 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturup kısa sürede boşanma kararı alan Merve Boluğur paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Ekranda uzun süredir olmasa da sosyal medyada oldukça popüler olan oyuncu imaj tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan oyuncu, saçını kestirdi. Kısacık saç kesimine karar veren Boluğur yeni hallerini de sosyal medyadan paylaştı.

Merve Boluğur yeni stiliyle gönderme yaptı!

"KRISTEN İŞİNE BAK KARDEŞİM"

Merve Boluğur dünyaca ünlü yıldız Kristien Stewart'a gönderme yapmadan duramadı.Oyuncu "Kristen işine bak kardeşim" notuyla son halini paylaştı.

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