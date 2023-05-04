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Kadir Doğulu’nun hayranları Onur Akay’ı darp etti!

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun, Çeşme'de bir mekanda iki kadınla samimi görüntüleri olay yarattı. Doğulu'nun şahıslarla yakın temasta bulunduğu görüntüler ortaya çıkınca, Onur Akay kendi internet sitesinde Doğulu ile ilgili, “Allah o aldatanın yardımcısı olsun!” dedi. Onur Akay, Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı haberler yüzünden, Doğulu’nun kadın hayranları tarafından darp edildi.

Ekleme: 4.05.2023 - 01:08 Güncelleme: 4.05.2023 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Kadir Doğulu'nun (41) geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş halde görüntülenmesinin ardından meslektaşı Neslihan Atagül (30) ile yedi yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Ancak çift, haklarında çıkan iddiaları reddederek mutluluk pozları vermişti.

'ALLAH O ALDATANIN YARDIMCISI OLSUN'

Kadir Doğulu, iki senedir magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Onur Akay'a, geçtiğimiz sene göndermede bulunmuş, “Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta Doğulu'nun iki kadınla yakın temasta bulunduğu görüntüleri ortaya çıkınca, bu sefer Akay kendi internet sitesinde Doğulu ile ilgili, “Allah o aldatanın yardımcısı olsun!” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Kadir Doğulu’nun hayranları Onur Akay’ı darp etti!

'KARİYERİM İÇİN BİRAZ ZAMANA BIRAK'

Ayrıca, geçtiğimiz hafta “Söylemezsem Olmaz” isimli magazin programına telefonla bağlanan Akay, Kadir Doğulu'nun üniversiteli bir genç kıza imam nikahı kıydığını da söyledi. Akay canlı yayında, ünlü çiftin boşanma sürecine girdiklerini, bunu Neslihan Atagül'ün annesinden duyduğunu, ancak Kadir'in Neslihan'a 'Kariyerim için biraz zamana bırak, biraz daha uzatalım bu evliliği' diye yalvardığını da sözlerine eklemişti.

HAKARET DAVASI AÇTI

Geçtiğimiz sene ise “2. Sayfa” isimli magazin programının stüdyo konuğu olan Onur Akay, Kadir Doğulu'nun bir dönem dizi partneri olan Serra Arıtürk'le imam nikâhlı evli olduğunu da iddia etmişti. Serra Arıtürk ise Onur Akay'a hakaret davası açmıştı.

Kadir Doğulu’nun hayranları Onur Akay’ı darp etti!

BURNU KANADI, DİŞİ KIRILDI!

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve magazin yazarı Akay, ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı haberler yüzünden, Doğulu'nun kadın hayranları tarafından darp edildi. 46 yaşındaki sanatçının burnu kanadı ve bir dişi kırıldı.

İKİ KİŞİ SALDIRDI

Olayın dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Akçay sahilinde gerçekleştiği öğrenildi. Sahilde arkadaşları ile oturan Onur Akay'ın yanına 2 kadının motorla yaklaştığı, sanatçıyı önce tehdit ettiği ve sonra da saldırdığı öğrenildi.

Kadir Doğulu’nun hayranları Onur Akay’ı darp etti!

'ERKEK GİBİ DÖVÜŞEN İKİ KADINDI'

Onur Akay, olayı şöyle anlattı:

İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, ‘Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.' dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı.

'BACAKLARIMI DA KIRSANIZ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Onur Akay ayrıca, “Ben gazeteci değilim sadece yazarlık yapıyorum. Gazetecilik ve yazarlık çok onurlu bir meslektir. Bir gazeteci veya yazar, işini vicdanlı ve dürüst yaparsa halkın sesi olur. Günümüzde artık gazeteci veya yazar öldürülmüyor ve bu çok sevindirici ama hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Ayrıca önemli araştırmalarım ve kaynaklarım olmadan bugüne kadar hiçbir yazıyı da kaleme almadım. Bacaklarımı da kırsanız yazmaya devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

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