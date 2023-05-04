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Devrim Özkan'dan Torreira çıkışı!

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira (27) ile Devrim Özkan'ın (24) adı aşk dedikodularına karışmıştı. Genç oyuncu ise "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı. Son olarak bir lansmanda görüntülenen Özkan'a, Uruguaylı futbolcu ve ayrılık iddiaları soruldu.

Ekleme: 4.05.2023 - 09:21 Güncelleme: 4.05.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın, oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi dikkat çekmişti. Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Uruguaylı futbolcu ise karşılaşma bitmeden Özkan'ı Instagram hesabından takibe başlamıştı.

Devrim Özkan'ın, aralarında Torreira ve takım arkadaşı Mauro Icardi'nin de yer aldığı arkadaş grubu ile fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Torreria'yı aralarına alan Özkan ve Icardi, birbirlerinin parmaklarını tuttuştu.

"YENGENİZ KİM OLUR BİLMEM"

Geçtiğimiz kasım ayında bir film galasına katılan oyuncu, Torreira ile ilgili sorulara, "Hepimiz arkadaşız" cevabını vermişti. “Galatasaray taraftarları sizi ‘Yenge’ olarak görmeye başladı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?” sorusu karşısında ise "Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben film için geldim” ifadelerini kullanmıştı.

"AMAN DEVRİM'İN İSMİNİ DUYMASIN"

Torreira ise geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla Nişantaşı City's'te görüntülenmişti. Devrim Özkan sorusu üzerine araya giren sarı-kırmızılı futbolcunun arkadaşı, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" ricasında bulunmuştu.

"BURAYA BUNU KONUŞMAYA GELMEDİM"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Devrim Özkan, önceki gün TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii'nin isminin ve logosunun tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

24 yaşındaki güzel, Uruguaylı yıldız ile aşk ve ayrılık iddiaları hatırlatılınca sinirlendi. Basın mensubuna "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" sözleriyle tepki gösteren Devrim Özkan, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim" dedi.

Ünlü oyuncu, anlamsız sinirinin ardından hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.
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