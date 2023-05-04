Derin Talu'ya 'şiddet' sorusu

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde 2011 yılında boşandığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği haberlerini doğrulamıştı. Derin Talu ile ablası Deren Talu, önceki gün birlikte bir davete katıldı. Derin'e yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltilince, Deren araya girdi.

Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Etiler’de görüntülenen Samyeli, 19 yaşındaki kızının, Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu:



Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli.



"SÜRECİ HASSASİYETLE GEÇİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"



Basına yansıyan haberlerin ardından konuya ilişkin Instagram hesabından da paylaşım yapan şarkıcı, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haberler doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz. Şiddetin her türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



"YASAL SÜRECİN BAŞLATILMASI KIZIMIN RIZASINA BAĞLI"



Defne Samyeli, konunun mahkemeye intikal edip etmeyeceği hakkında, "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım" mesajını yazmıştı.



"ÜNLÜ ÜNSÜZ BÜTÜN KIZLARIMIZ HAKLARINI ARASIN"



Ünlü isim, darp olayına dair gerekli bütün açıklamaları bizzat kendisinin yapacağının da altını çizmişti:



Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim.



RÖPORTAJA ABLA MÜDAHALESİ!



Tüm bunların ardından Derin Talu ile Deren Talu, tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa'nın ünlü bir marka ile hazırladığı İlkbahar Yaz 2023 koleksiyonunun davetinde boy gösterdi.



Derin, şiddet iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vereceği sırada ablası Deren'in röportaja müdahale etmesi herkesi şaşırttı.



Deren Talu, "Soru almayalım lütfen, hassas bir süreç" derken, kardeşini kolundan çekerek basın mensuplarından kaçırdı.