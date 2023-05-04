Boşanma tarihi belli oldu

Mutlu evliliklerini sonlandırma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden yeni haber geldi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi ve yeri belli oldu. İkili evliliklerini anlaşmalı olarak bitirecek.

Geçtiğimiz Ağustos ayında görkemli bir düğün töreni ile nikah masasına oturan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, evliliklerini bitirme kararı aldı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.



OĞUZHAN KOÇ İLE DEMET ÖZDEMİR'İN BOŞANMA TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU



Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma davasının görüleceği adliye ve tarih belli oldu. İkilinin boşanma davası, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülecek.