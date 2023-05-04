10 yıllık ilişkisi inat uğruna bitti!

Mart 2017'de interaktif talk show programı ‘Hadi Be’ye katılan Kadir Çöpdemir, "Kadınlar beni radyodayken uzun boylu kıvırcık esmer birisi olarak hayal ediyorlarmış. Hayal kırıklığı yaşayanlar çok olmuş. Bekledikleri gibi birisi değildim ama evlerinin abisi oldum” demişti."KADINLARDA VE LOKANTALARDA İZİMİ BIRAKIYORUM"Hayatıma giren kadınlar beni komik olmamdan dolayı unutamıyor. Birde Türkiye’nin en iyi lokantalarının çoğunun duvarında resmim var. Bir kadınlarda bir de lokantalarda izimi bırakıyorum."KIZLAR BEĞENMİYOR DİYE TRAŞ OLUYORDUM"Gençlik zamanlarında mahalledeki kızların kendisini sakallı beğenmediğinden dolayı yıllarca traş olduğunu dile getiren ünlü isim, "Yıllardır kızlar beni sakallı beğenmiyorlar diye pazar günleri bile sakal traşı oluyordum. Sakal moda olunca uzatmaya başladım” şeklinde konuşmuştu."ARTIK YETER Kİ GERİ GELSİN"Daha önce verdiği röportajda hayatına giren kadınların kendisini unutamadığını söyleyen Kadir Çöpdemir, Özlem Esra Ada’nın sunduğu 'Pembe Masa' programında özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu."İlişkinin peşinden koşar mısın?" sorusu yöneltilen 55 yaşındaki radyocu ve oyuncu, ekranlardan eski sevgilisine seslenmesi dikkat çekti.Koşmak ne kelime! 10 yıllık ilişkim bir inat uğruna bitti. Evli değilim ama beraber yaşadığım bir hatunum vardı, beni bıraktı gitti. Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor.