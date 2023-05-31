Ünlü çiftten Amsterdam pozları...

Uzun zamandır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor. Müzisyen çift son olarak tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi. Amsterdam'a giden çiftten Derya Uluğ, sevgilisiyle tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.ASİL GÖK'TEN KALPLİ YORUM37 yaşındaki şarkıcının ''Amsterdam'' notunu düştüğü romantik karelerine, sevgilisi kalp emojisiyle karşılık verdi. Çiftin mutluluk pozlarına, aralarında Seda Sayan, Yaşar İpek, Özlem Yıldız, Ceylan Ertem gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden yorum ve beğeni geldi."GÜNDEMİMİZDE EVLİLİK YOK"Öte yandan Uluğ, geçtiğimiz yıl ''Sevgilisi Asil Gök ile evlilik tarihlerinin belli olduğu'' şeklinde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Bizim öyle bir demecimiz olmadı, o haberler nasıl çıkıyor biz de bilmiyoruz. Şu an için gündemimizde evlilik yok'' yanıtını vermişti.