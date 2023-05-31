  • USD: 20,31 - 20,35
  • EURO: 21,76 - 21,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten Amsterdam pozları...

Derya Uluğ, kendisi gibi müzisyen olan sevgilisi Asil Gök ile birlikte tatile çıktı. Amsterdam'a giden ikiliden Derya Uluğ, romantik karelerini Instagram hesabından yayınladı.

Ekleme: 31.05.2023 - 01:16 Güncelleme: 31.05.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor. Müzisyen çift son olarak tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi. Amsterdam'a giden çiftten Derya Uluğ, sevgilisiyle tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü çiftten Amsterdam pozları...

ASİL GÖK'TEN KALPLİ YORUM

37 yaşındaki şarkıcının ''Amsterdam'' notunu düştüğü romantik karelerine, sevgilisi kalp emojisiyle karşılık verdi. Çiftin mutluluk pozlarına, aralarında Seda Sayan, Yaşar İpek, Özlem Yıldız, Ceylan Ertem gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden yorum ve beğeni geldi.

Ünlü çiftten Amsterdam pozları...

"GÜNDEMİMİZDE EVLİLİK YOK"

Öte yandan Uluğ, geçtiğimiz yıl ''Sevgilisi Asil Gök ile evlilik tarihlerinin belli olduğu'' şeklinde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Bizim öyle bir demecimiz olmadı, o haberler nasıl çıkıyor biz de bilmiyoruz. Şu an için gündemimizde evlilik yok'' yanıtını vermişti.

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek' iddiası: MYK'yı değiştirecek kendisi kalacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kılıçdaroğlu için çember daralıyor: Reuters 'Muhalefette koltuk savaşları başladı' diye yazdı
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki!
'THY satılıyor' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi
Ümit Özdağ'ın BOTAŞ ve THY iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in okulu depremzede çocuğu başörtülü diye kaydetmemişti: Mahkemeden skandal karar!
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
İmamoğlu'nun pazartesi manipülasyonu boş çıktı... Vatandaş parasını çekti, İmamoğlu'na tepki gösterdi
RTÜK seçim sonrası harekete geçti: Altı kanala inceleme başlatıldı
İzmir yine yağmura teslim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Kaftancıoğlu'dan Gezi vandalizmli 'ayaklanma' paylaşımı
YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz