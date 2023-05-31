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Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

2017 yılında nikah masasına oturan İsmail Demirci (38) ile Hande Soral (36), geçtiğimiz sene Mayıs ayında Ali adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift, oğulları Ali'nin birinci yaş gününü kutladı.

Ekleme: 31.05.2023 - 01:18 Güncelleme: 31.05.2023 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral, 30 Mayıs 2022'de oğlunu kucağına almıştı. Güzel oyuncu, bir yaşına giren oğlu Ali'nin doğum gününden karelerini takipçileriyle de paylaştı.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

"KEŞKE ALİ DAHA ÖNCE HAYATIMDA OLSAYDI"

İsmail Demirci ile olan evliliğinden Ali adını verdiği bir oğlu bulunan Soral, çocuğunu kucağına aldıktan sonra yaşadığı değişikliği anlatarak; şu ifadeleri kullanmıştı:

Benim için bambaşka bir hayat, bu yaşıma kadar ne yaşıyormuşum dedim. Şimdi ne kadar değişik bir hayatım var, ne kadar mutluyum. Keşke daha önce Ali hayatımda olsaydı.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

"EN ZOR YANI ÖZLEM DUYMAK"

Ünlü oyuncu, "Ali boş yere ağlamıyor, uykusuz gecelerimiz yok. Setten geldiğimiz zaman özellikle dinlenmemiz gereken günlerde kesin o da uyuyor. Dizi sürecinde Ali öğle uykusundan kalkıyor, sonra sete geliyor ve beraber vakit geçiriyoruz" demişti.

"Çocuk sahibi olmanın en zor yanı, bence özlem duymak. Uykusuz kalarak da her şey halledilebilir" diyen Soral, Sağ olsun annem yardımcı oluyor, babası da evde olduğu zaman gözüm arkada kalmıyor. Sadece grip süreci geçirdik, o dönemde tabii ki aklım daha çok onda kaldı" şeklinde konuşmuştu.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

"HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

İsmail Demirci'nin çok iyi bir baba olduğunu belirten Hande Soral, "İsmail çok iyi bir baba oldu, hep böyle olacağını biliyordum. Ali babasını gördüğü zaman yüzünde gülücükler açıyor, İsmail'de bunu görünce deliriyor" demiş ve şöyle devam etmişti:

Birimize daha çok benziyor diyemem, ancak çevremizde herkes bir şey söylüyor. 'Hande aynı sen' diyen var, 'İsmail aynı sen' diyen var. Babam için 'Hamdi bey siz' diyen var, annem için 'Sabahat hanım siz' diyen var. Ben de bilmiyorum, herkes birine benzetiyor. Herkesten aldığı bir şey var galiba.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

İLK KEZ PAYLAŞTI!

Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz günlerde oğulları Ali ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü çift, "Çekirdek ailem" notunu düştüğü paylaşımlarla ilk kez oğullarının yüzünü göstermişti.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

DOĞUM GÜNÜ POZLARINI PAYLAŞTILAR

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Hande Soral-İsmail Demirci çifti, bir yaşına giren çocukları Ali için doğum günü partisi organize etti. Aile bireylerinin ve yakın dostlarının katıldığı
renkli partiden kareleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Soral, paylaşımlarına ''İyi ki doğdun bebeğim'' notunu düştü.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

İsmail Demirci ise oğlu ve eşiyle olan karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden, ''Benim güzel Ali'm bir yaşında'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Ünlü çiftin oğlu Ali bir yaşında...

Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral da yeğeninin doğum gününden kareleri, ''Aliş bir yaşında'' notuyla yayınladı.

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