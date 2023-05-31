Seray Kaya'dan aşk açıklaması!

Seray Kaya (32), önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin final yapacağını açıklayan güzel oyuncu, adının aşk dedikodusuna karıştığı meslektaşı Doğukan Güngör'le (27) ilgili sorulara da yanıt verdi.

Seray Kaya ile Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde bir mekanda objektiflere yakalanmıştı. Baş başa yemek yiyen ikilinin habersiz çekilen görüntüsü sonrası "Kaya ile Güngör arasında yeni bir aşk mı başladı?" sorusu gündeme gelmişti.



İKİ İSİMDEN AŞK İDDİALARINA YALANLAMA



Haklarında çıkan iddiaların ardından Kaya da Güngör de arkadaş olduklarını ve aralarında bir ilişkinin bulunmadığını söylemişti.



"UFAK UFAK TATİLLERE BAŞLARIM"



Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizinin final yapacağını söyleyen ünlü isim, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında da ufak ufak tatillere başlarım" dedi.



"İNŞALLAH YENİLERİ OLACAK"



Güzel oyuncu, "Sezon nasıl geçti?" sorusuna, "Yorucu ama keyifliydi. Böyle bir dönemde 36 bölüm çekmek zor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah yenileri olacak. Menajerim yeni projeler için görüşmeler yapıyor" yanıtını verdi.�



"DOĞUKAN ÇOK SEVDİĞİM BİRİ"



Seray Kaya, adının aşk dedikodusuna karıştığı Doğukan Güngör ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:



Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım.