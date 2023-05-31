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Beyaz Gazete
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Oğuzhan Koç'un ayakkabısına yorum yağdı

Oğuzhan Koç, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Ekleme: 31.05.2023 - 09:17 Güncelleme: 31.05.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Ekranların başarılı oyuncularından Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un sekiz aylık evliliği 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti.

Tüm bunların ardından eski eşlerden Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

"Fenerbahçe’yi izliyorum"

Özdemir ile düğününde giydiği ayakkabıyla kamera karşısına geçen Koç, peş peşe yayınladığı fotoğraflara; "Üzgün değilim, Fenerbahçe’yi izliyorum" notunu düştü.

Ayakkabı detayı gözlerinden kaçmayan sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin kısa sürede 28 binden fazla beğeni alan gönderisine yorum yağdırdı.
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