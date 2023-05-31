Meltem Yılmazkaya anne oldu

Ekranların sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan geçtiğimiz mart ayında evlenmişti.Ünlü oyuncu, İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yaparak oğlunu dünyaya getirdi.Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.