Hilal Altınbilek'e 'evlilik' sorusu!

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Ünlü oyuncu, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi ile Arnavutköy’deki bir mekan çıkışı görüntülenen ve neşesinin yerinde olduğu gözlenen Altınbilek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hilal Altınbilek ile Metin Hara, ilk kez Temmuz 2021'de Bozcaada'da hayranları tarafından görüntülenmişti. Sarmaş dolaş halleri dikkat çeken ikili, objektiflere yakalanmalarının ardından ilişkilerini doğrulamıştı.



Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, geçtiğimiz ağustos ayında ise ayrılık kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı.



KÖŞE KAPMACA



Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynamıştı.



EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER



Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrılmıştı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslenmiş ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçmıştı.



Mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp, beş kere tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisi arabaya gelmeyince başarılı olamamıştı.



SORULARI YANITLADILAR



Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun ile önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Uzun ile tatile çıkmış verdiği pozlar dikkat çekmişti. Altınbilek, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"



Altınbilek, “İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. Basın mensuplarının "Evlilik var mı?" sorusunu ise “İyi akşamlar” diyerek geçiştirdi.�