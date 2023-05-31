Funda Eryiğit'ten bebeğiyle ilk paylaşım...

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Çift düğün için hazırlık yaparken, Eryiğit'in hamilelik haberi gelmişti.''BİRÇOK ŞEY PLANLARIN DIŞINDA GELİŞTİ''Geçtiğimiz aylarda Zorlu PSM'de gerçekleşen 'Küheylan' oyun galasına katılan güzel oyuncu, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuşmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:Evlilik yakındır. O işler biraz sarktı. Planların dışında gelişti birçok şey. Hamilelik çok güzel gidiyor. 28'inci haftadayım. Cinsiyeti ve ismi bize kalsın. Onları boş verin şimdilik.NİKAH MASASINA OTURDULAR7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu ve ikiliyi, bu özel gününde aileleri ile yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILARİlk çocuklarının doğumuna iki ay kala nikah masasına oturan çiftin bebekleri 19 Mayıs günü dünyaya gözünü açtı. İkili, bebeklerine Civan adını verdi. Günler önce ilk kez annelik sevinci yaşayan güzel oyuncu, bebeğiyle ilk karesini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI508 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bebeğinin elinin ve ayağının gözüktüğü siyah beyaz bir karesini yayınlayan Eryiğit, paylaşımının altına, ''Dünyanın en güzel elleri, en güzel ayakları. Civan. 19.05.23'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.Berkun Oya, 2015 yılında 123 grubunun solisti Dilara Sakpınar ile evlenmişti. Çift kısa bir süre sonra boşanmıştı. Funda Eryiğit'in ise ilk evliliği.