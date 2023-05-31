  • USD: 20,31 - 20,35
  • EURO: 21,76 - 21,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Funda Eryiğit'ten bebeğiyle ilk paylaşım...

Oyuncu Funda Eryiğit (38), rol aldığı ‘Bir Başkadır’ dizisi ve ‘Cici’ filminin yönetmeni Berkun Oya (45) ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa bir süre sonra anne olan Funda Eryiğit, minik oğluyla verdiği pozu ilk kez paylaştı.

Ekleme: 31.05.2023 - 01:27 Güncelleme: 31.05.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Çift düğün için hazırlık yaparken, Eryiğit'in hamilelik haberi gelmişti.

''BİRÇOK ŞEY PLANLARIN DIŞINDA GELİŞTİ''

Geçtiğimiz aylarda Zorlu PSM'de gerçekleşen 'Küheylan' oyun galasına katılan güzel oyuncu, hamilelik süreci ve evlilik planı hakkında konuşmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

Evlilik yakındır. O işler biraz sarktı. Planların dışında gelişti birçok şey. Hamilelik çok güzel gidiyor. 28'inci haftadayım. Cinsiyeti ve ismi bize kalsın. Onları boş verin şimdilik.

Funda Eryiğit'ten bebeğiyle ilk paylaşım...

NİKAH MASASINA OTURDULAR

7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturmuştu ve ikiliyi, bu özel gününde aileleri ile yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

Funda Eryiğit'ten bebeğiyle ilk paylaşım...

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

İlk çocuklarının doğumuna iki ay kala nikah masasına oturan çiftin bebekleri 19 Mayıs günü dünyaya gözünü açtı. İkili, bebeklerine Civan adını verdi. Günler önce ilk kez annelik sevinci yaşayan güzel oyuncu, bebeğiyle ilk karesini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Funda Eryiğit'ten bebeğiyle ilk paylaşım...

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

508 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bebeğinin elinin ve ayağının gözüktüğü siyah beyaz bir karesini yayınlayan Eryiğit, paylaşımının altına, ''Dünyanın en güzel elleri, en güzel ayakları. Civan. 19.05.23'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Funda Eryiğit'ten bebeğiyle ilk paylaşım...

Berkun Oya, 2015 yılında 123 grubunun solisti Dilara Sakpınar ile evlenmişti. Çift kısa bir süre sonra boşanmıştı. Funda Eryiğit'in ise ilk evliliği.

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek' iddiası: MYK'yı değiştirecek kendisi kalacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kılıçdaroğlu için çember daralıyor: Reuters 'Muhalefette koltuk savaşları başladı' diye yazdı
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki!
'THY satılıyor' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi
Ümit Özdağ'ın BOTAŞ ve THY iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in okulu depremzede çocuğu başörtülü diye kaydetmemişti: Mahkemeden skandal karar!
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
İmamoğlu'nun pazartesi manipülasyonu boş çıktı... Vatandaş parasını çekti, İmamoğlu'na tepki gösterdi
RTÜK seçim sonrası harekete geçti: Altı kanala inceleme başlatıldı
İzmir yine yağmura teslim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Kaftancıoğlu'dan Gezi vandalizmli 'ayaklanma' paylaşımı
YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz