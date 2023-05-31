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Azra Akın'ın yeni imajı tam not aldı

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Saçlarını kısacık kestiren Akın, son halini de takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 31.05.2023 - 01:24 Güncelleme: 31.05.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü manken son haliyle adından söz ettirdi.

Azra Akın'ın yeni imajı tam not aldı

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Saçlarını kısacık kestiren Akın, yeni halini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Akın, takipçilerine ''Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?'' diye sordu.

41 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına, aralarında Uğurkan Erez, Tülin Şahin, Burcu Kara, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Filiz Akın, Ecem Çırpan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.

Azra Akın'ın yeni imajı tam not aldı

ÖVGÜ YAĞDI!

Takipçileri, ünlü ismin fotoğrafının altına, ''Her halinle çok güzelsin'', ''Bu saç modeli çok yakışmış'', ''Güneş gibi parlıyorsun'', ''Muhteşem görünüyorsun'', ''Şahane, bayıldım'' gibi övgüler yağdırdı.

Azra Akın'ın yeni imajı tam not aldı

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