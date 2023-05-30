Ünlü çift dünyaevine girdi!

19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan model Öykü Baştaş, bir süredir birlikte olduğu tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile dünyaevine girdi. İkili İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİGenç model ile tasarımcı sevgilisini mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Mutlu gününden karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baştaş'ın siyah dantel detaylı gelinliği ise dikkat çekti.NİKAHTAN KARELERİNİ YAYINLADIÖykü Baştaş, nikahtan karelerine ''Sonsuza kadar senin olacak'' notunu düşerken, Furkan Temir'i etiketleyip, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi. İkiliye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.''MODELLİĞE BAŞLAMAM TESADÜFLER SONUCU OLDU''Öte yandan, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada kariyerine nasıl başladığını anlatan Baştaş, şunları söylemişti:Modelliğe başlama sürecim, tesadüfler sonucu oldu. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gittim, dil öğrenmek kursuna, fotoğrafçı bir kadınla tanıştım. O bana ‘gel benim stüdyoma birlikte bir şeyler çekelim, modellik yapmak ister misin?' tarzı şeyler söyledi. ‘Neden olmasın' dedim. Modelliğe hep ilgim vardı ama ‘model olayım' diye hiç düşünmemiştim. Fotoğraf çekimlerini yaptık. Arkadaşım çektiği fotoğrafları ajanslara gönderdi. Oradaki ajanslarla görüşme yapmaya başladım. Bütün bunlar 1 ay içerisinde oldu. 7-8 ajans ile görüştüm en sonunda da Ford Models New York diye bir ajans ile sözleşme imzaladım. Onlar beni Paris'e yolladılar orada başka bir ajans ile çalıştım sonra Türkiye'ye döndüm. Bir süre hiçbir şey yapmadım. Sonraki sezon Paris Moda Haftası için tekrar Paris'e gittim.''KÖTÜ ELEŞTİRİLER BENİ ÇOK ÜZDÜ''Kendisine gelen eleştirilerle de ilgili konuşan Baştaş, ''İlk tanınmaya başladığımda 19 yaşımdaydım kötü eleştiriler beni çok üzdü. Ben zaten çok sosyal bir insan değildim, utangaç birkaç tane arkadaşı olan biriydim. İnsanlar beni eleştirdikçe panik atak geçiriyordum sürekli. Biriyle konuşmakta zorlanıyordum, dışarı çıktığım zaman insanlar bana bakıyor gibi hissediyordum. ‘İnsanlar mutlu olur Türk birinin böyle güzel şeyler yapmasına, sevinirler' diye düşünüyordum tam tersiyle karşılaştım. O iki üç ay benim, için çok zordu'' demişti.