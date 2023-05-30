  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Ünlü çift dünyaevine girdi!

Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş, tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile hayatını birleştirdi. Baştaş, mutlu gününden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekleme: 30.05.2023 - 01:16 Güncelleme: 30.05.2023 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan model Öykü Baştaş, bir süredir birlikte olduğu tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile dünyaevine girdi. İkili İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç model ile tasarımcı sevgilisini mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Mutlu gününden karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baştaş'ın siyah dantel detaylı gelinliği ise dikkat çekti.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

NİKAHTAN KARELERİNİ YAYINLADI

Öykü Baştaş, nikahtan karelerine ''Sonsuza kadar senin olacak'' notunu düşerken, Furkan Temir'i etiketleyip, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi. İkiliye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

''MODELLİĞE BAŞLAMAM TESADÜFLER SONUCU OLDU''

Öte yandan, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada kariyerine nasıl başladığını anlatan Baştaş, şunları söylemişti:

Modelliğe başlama sürecim, tesadüfler sonucu oldu. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gittim, dil öğrenmek kursuna, fotoğrafçı bir kadınla tanıştım. O bana ‘gel benim stüdyoma birlikte bir şeyler çekelim, modellik yapmak ister misin?' tarzı şeyler söyledi. ‘Neden olmasın' dedim. Modelliğe hep ilgim vardı ama ‘model olayım' diye hiç düşünmemiştim. Fotoğraf çekimlerini yaptık. Arkadaşım çektiği fotoğrafları ajanslara gönderdi. Oradaki ajanslarla görüşme yapmaya başladım. Bütün bunlar 1 ay içerisinde oldu. 7-8 ajans ile görüştüm en sonunda da Ford Models New York diye bir ajans ile sözleşme imzaladım. Onlar beni Paris'e yolladılar orada başka bir ajans ile çalıştım sonra Türkiye'ye döndüm. Bir süre hiçbir şey yapmadım. Sonraki sezon Paris Moda Haftası için tekrar Paris'e gittim.

Ünlü çift dünyaevine girdi!

''KÖTÜ ELEŞTİRİLER BENİ ÇOK ÜZDÜ''

Kendisine gelen eleştirilerle de ilgili konuşan Baştaş, ''İlk tanınmaya başladığımda 19 yaşımdaydım kötü eleştiriler beni çok üzdü. Ben zaten çok sosyal bir insan değildim, utangaç birkaç tane arkadaşı olan biriydim. İnsanlar beni eleştirdikçe panik atak geçiriyordum sürekli. Biriyle konuşmakta zorlanıyordum, dışarı çıktığım zaman insanlar bana bakıyor gibi hissediyordum. ‘İnsanlar mutlu olur Türk birinin böyle güzel şeyler yapmasına, sevinirler' diye düşünüyordum tam tersiyle karşılaştım. O iki üç ay benim, için çok zordu'' demişti.

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: 'Git torun sev'
'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti: AK Parti'den Tanju Özcan'a çimento
Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Antidepresan ilaçlarının kullanımı artıyorsa sebebi sensin
CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı 'istifa et' çağrısı: Ortada tam bir başarısızlık var
Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörde kararlılık vurgusu: Ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler
Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz
CHP yandaşı Can Ataklı seçim sonuçlarını hazmedemedi: İktidar kaybettiğini çok iyi biliyor
Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’da yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
CHP'nin yenilgisinden sorumlu tutulan Tuncay Özkan'ın seçim öncesindeki videosu gündem oldu: Bana gelen gizli ankette Erdoğan'ın oyu yüzde 26
Enflasyon hesaplamasına 'ücretsiz doğal gaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' yöntemi uygulanacak
CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
Batı'nın Erdoğan hazımsızlığı: Kara kara düşünüyorlar... 'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü'
CHP'de bakanlık hayali ile TBMM dışında kalan isimler
Başkan Erdoğan'ın zaferine iş dünyasından 'Güven' ve 'İstikrar' mesajları! 'Kalkınma kar topu gibi hızlanacak'
Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders nefretini kustu! Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası tepki çeken paylaşım…
CHP'li Tunç Soyer'in yüzme hayali suya düştü! Uzman isimden korkutan uyarı: Eğer önlem alınmazsa...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya... Erdoğan kazandı, muhalif tayfanın sesi kısıldı!

Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya... Erdoğan kazandı, muhalif tayfanın sesi kısıldı!

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi