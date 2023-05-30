Şef Memet Özer'in acı günü!

2005 yılında nikah masasına oturduğu model Tülin Şahin ile 12 yıllık evliliğini 2017'de sonlandıran şef Memet Özer'in, geçtiğimiz yıl ağustos ayında beyninde kitle tespit edilmiş ve yapılan kontrollerin ardından hemen ameliyata alınmıştı. Beyninde bulunan kitleyi tesadüf sonucu öğrenen Özer, başarılı geçen operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalmıştı."YENİ YILA UMUTLA VE SEVİNÇLE GİRİYORUM"Zorlu süreci atlatan şef, 2022 yılına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etmiş ve sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapmıştı:2022 yılının son ayları benim için oldukça zorlu geçti. Ancak yılın sonunda aldığım iyi haberlerle yeni yıla umutla ve sevinçle giriyorum. Öncelikle bu süreçte bir kez daha anladım, çok dost ve seven biriktirmişim. Tanıyan tanımayan, iyi dilekleri ve dualarıyla bana moral veren ve destek olan herkese teşekkür ederim. Esas teşekkürü sürecin kahramanlarına etmem lazım. Bana hızlıca ilk teşhisi koyan, çok zor bir ameliyatı çok kolaymış gibi halleden, sancılı süreçte hep yanımda olan doktorlar ve hastane ekibinin üstün gayreti olağanüstüydü.ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDUYaşadığı zor günleri geride bırakıp eski sağlığına kavuşan ünlü şef, aldığı acı haberle yıkıldı. Memet Özer'in babası hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Özer'e baş sağlığı mesajları yağdı.''CANIM BABAMIZI KAYBETTİK''Babasının bir fotoğraf karesini Instagram sayfasından paylaşan Memet Özer, paylaşımının altına, ''Canım babamızı kaybettik'' notunu düştü. Babasının cenaze töreni bilgilerine de yer veren ünlü şef, ''Cenaze 31 Mayıs Çarşamba günü öğle namazını takiben Erenköy Galip Paşa Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI YAĞDIÖzer'in paylaşımına, aralarında Evrim Akın, Çağla Şıkel, Emine Ün, Ayça Erturan, Behzat Uygur, Hakan Hatipoğlu, Selen Soyder, Yeliz Şar, Ayşe Tolga gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden mesaj yağdı.