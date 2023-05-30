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Neden dizilerde oynamadığını açıkladı

Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile beraber görüntülendi. Uzun zamandır ekranda herhangi bir işte rol almayan Müge Boz, neden herhangi bir projede çalışmadığını açıkladı.

Ekleme: 30.05.2023 - 09:34 Güncelleme: 30.05.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile beraber yürüyüşte görüntülendiler. Güzel havayı değerlendirdiklerini belirten Müge Boz, 'Önce sabah sporumuzu yaptık, sonra kahvaltımızı... Şimdi de eve gidiyoruz' dedi.

MÜGE BOZ NEDEN DİZİLERDE OYNAMADIĞINI AÇIKLADI

Boz, muhabirlerin, 'Sizi televizyonda göremiyoruz. Bu sizin kendi tercihiniz mi?' sorusuna şu cevabı verdi:

'Aslında bir dizi olsun istiyorum ama okuduğum senaryolarda içime sinen iş çıkmadı. Biraz titiz davranıyorum. İki tane film çektik. Onlar da deprem dolayısıyla biraz geri planda kaldı. İstediğim gibi bir iş olursa ekranda olacağım.'
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