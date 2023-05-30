Mirgün Cabas ile oğlu Civan Mert gezmelerde...

Gazeteci ve sunucu Mirgün Cabas (52), 2018 yılında boşandığı oyuncu Tuba Ünsal (41) ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Civan Mert ile önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.

Mirgün Cabas ile Tuba Ünsal, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. 2013'te Civan Mert adını verdikleri oğulları dünyaya gelen çift, 2018'de evliliklerine nokta koymuştu."OĞLUMA YEMEK YEDİK, SAHİLİ DOLAŞTIK"Civan Mert ile görüntülendiği Bebek'te basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Cabas, "Oğlumla yemek yedik. Biraz sahili dolaştık. Evimize gidiyoruz" açıklamasını yaptı.