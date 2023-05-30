Linet şarkılarını minik dostuyla söyledi...

Müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, Mersin ve Adana konserlerinde müzikseverlerle buluştu. Linet'in şarkıalrı ve sahne performansı ile alkış aldığı Mersin konserinde ilginç anlar da yaşandı.

Linet, ilk olarak Mersin'de bir mekanda sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gelenler arasındaki bir konuğun Robi adındaki köpeğini gören sanatçı, minik dostunu sahnede kucağına alarak, şarkılarını seslendirdi.Şarkılarını bir süre Robi ile seslendiren Linet, minik dostlara sahip çıkmamız gerektiğini ve hayvanlara şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.ADANA'DA YAZI GETİRDİLinet, Mersin konserinin ardından hayranlarıyla Adana'da buluştu. Sahneye altın rengi kıyafetle çıkan şarkıcının tarzı ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e benzetildi. Linet, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ve güçlü sesiyle konuklardan büyük alkış aldı.