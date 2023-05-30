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Ece Ece'nin nikah tarihi belli oldu

Haziran ayında nikah masasına oturacağı konuşulan Eda Ece’nin düğün tarihi netlik kazandı.

Ekleme: 30.05.2023 - 09:30 Güncelleme: 30.05.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Yasak Elma dizisinde Yıldız Karakterine hayat veren Eda Ece, tam dört yıldır Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

Aşklarına 2019'un Haziran ayında başlayan çiftten geçtiğimiz aylar mutlu bir haber geldi.

"Evliliğe doydum"

Her defasında "Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Eda Ece'nin, uzun süredir flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 8 Haziran’da görkemli bir düğünle evleneceği kulislerinde konuşuluyordu.

Ece Ece'nin nikah tarihi belli oldu


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