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21 yıl sonra sahnelere döndü
"Dogstar" grubu ile 21 yıl sonra sahnelere geri dönen dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, dikkatleri üzerine çekti. Keanu Reeves, 2023 BottleRock müzik festivalinde konser verdi. Konser büyük ilgi gördü.
Bret Domrose ve davulcu Robert Mailhouse ile ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2023 BottleRock Müzik Festivali'nde hayranları ile bir araya geldi.
KEANU REEVES 21 YIL SONRA GRUBUYLA SAHNELERE DÖNDÜ
'Dogstar' grubu, 21 yıl sonra birlikte sahne alarak hayranlarının mutlu etti. Büyük ilginin gösterildiği konserde grup, sevilen eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı. Keanu Reeves, performansı ile tam not aldı.
'Dogstar', geçtiğimiz hafta yaptıkları duyuruda festivale geç de olsa eklendikleri için havalara uçtuklarını ve hafta sonunu dört gözle beklediklerini ifade etmişti.
KEANU REEVES 21 YIL SONRA GRUBUYLA SAHNELERE DÖNDÜ
'Dogstar' grubu, 21 yıl sonra birlikte sahne alarak hayranlarının mutlu etti. Büyük ilginin gösterildiği konserde grup, sevilen eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı. Keanu Reeves, performansı ile tam not aldı.
'Dogstar', geçtiğimiz hafta yaptıkları duyuruda festivale geç de olsa eklendikleri için havalara uçtuklarını ve hafta sonunu dört gözle beklediklerini ifade etmişti.