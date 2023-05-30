21 yıl sonra sahnelere döndü

Bret Domrose ve davulcu Robert Mailhouse ile ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2023 BottleRock Müzik Festivali'nde hayranları ile bir araya geldi.'Dogstar' grubu, 21 yıl sonra birlikte sahne alarak hayranlarının mutlu etti. Büyük ilginin gösterildiği konserde grup, sevilen eski şarkılarının yanı sıra yakında çıkacak üçüncü albümlerinden yeni parçalar da çaldı. Keanu Reeves, performansı ile tam not aldı.'Dogstar', geçtiğimiz hafta yaptıkları duyuruda festivale geç de olsa eklendikleri için havalara uçtuklarını ve hafta sonunu dört gözle beklediklerini ifade etmişti.