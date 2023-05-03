Yılmaz Morgül hastanelik oldu!
Yılbaşı gecesi alzheimer hastası annesi Fatma Morgül'ü kaybeden Yılmaz Morgül, Hatay ziyareti sonrası rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Pelin Suade'den açıklama geldi.
Geçtiğimiz haftan Hatay'da çadır kent ziyareti sırasında enfeksiyon kapan Yılmaz Morgül'ün, hastanelik olduğu öğrenildi. Yakın arkadaşı Pelin Suade, 59 yaşındaki sanatçıyı hastaneye götürdü.
''DUALARINIZI BEKLİYORUZ''
Suade, tedavi altına alınan Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sevenlerinden dua istedi: Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz.
OCAK AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül'ü hastaneye yine Pelin Suade götürmüştü.
''DUALARINIZI BEKLİYORUZ''
Suade, tedavi altına alınan Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sevenlerinden dua istedi: Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz.
OCAK AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül'ü hastaneye yine Pelin Suade götürmüştü.