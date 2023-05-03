Yılmaz Morgül hastanelik oldu!

Geçtiğimiz haftan Hatay'da çadır kent ziyareti sırasında enfeksiyon kapan Yılmaz Morgül'ün, hastanelik olduğu öğrenildi. Yakın arkadaşı Pelin Suade, 59 yaşındaki sanatçıyı hastaneye götürdü.''DUALARINIZI BEKLİYORUZ''Suade, tedavi altına alınan Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sevenlerinden dua istedi: Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz.OCAK AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTIÜnlü sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül'ü hastaneye yine Pelin Suade götürmüştü.