Songül Karlı son halini paylaştı!

Ünlüler dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden olan Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirmişti. Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı.

Bir süredir kendini spora veren Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde dudak ve kol için ameliyat masasına yatmıştı. Görüntüsünü değiştirmek isteyen 49 yaşındaki şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ortaya çıktı."ESKİ HALİNDEN ESER YOK"Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı, Almanya konseri öncesi yeni imajını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.