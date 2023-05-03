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Beyaz Gazete
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Şeyma Subaşı evlendi!

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi, Fas'ın Marekeş şehrinde Mohammed Alsaloussi nikah masasına oturdular. Şeyma Subaşı'nın nikahından fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 3.05.2023 - 09:24 Güncelleme: 3.05.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İlk evliliğini iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı ile yapan ve bu evliliğinden Melisa adında bir kız çocuğu bulunan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 yıldır görüştüğü Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi.

Şeyma Subaşı evlendi!

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, beyaz sade bir elbise giymeyi tercih ederken nikahına ise sadece yakın dostlarını davet etti.

Instagram'da toplamda 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, sosyal medyada soyadını hemen değiştirdi. Ünlü isim adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi. Öte yanda nikahtan fotoğrafları da hızlıca yayılmaya başladı.

Şeyma Subaşı evlendi!

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