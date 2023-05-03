Şeyma Subaşı evlendi!

İlk evliliğini iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı ile yapan ve bu evliliğinden Melisa adında bir kız çocuğu bulunan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 yıldır görüştüğü Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlendi.Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, beyaz sade bir elbise giymeyi tercih ederken nikahına ise sadece yakın dostlarını davet etti.Instagram'da toplamda 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, sosyal medyada soyadını hemen değiştirdi. Ünlü isim adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi. Öte yanda nikahtan fotoğrafları da hızlıca yayılmaya başladı.