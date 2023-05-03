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Selin Şekerci: "Hiçbir konuda eyvallahım yok!"

Kanal D'de çarşamba akşamları yayınlanan 'Kraliçe' dizisinde 'Zeynep' rolüne hayat veren Selin Şekerci, önceki gün bir arkadaşıyla Arnavutköy’de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde basın yansıyan "Zeynep de benim gibi dimdik" şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuşan Şekerci, tiyatro sahnesinde yaşadığı heyecanı da paylaştı.

Ekleme: 3.05.2023 - 09:30 Güncelleme: 3.05.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de köfte piyaz yiyen Selin Şekerci, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, "Ağzımda köfte ile karşınızdayım" diyerek basın mensuplarına takıldı.

"HEP ÖYLE ROLLERİ OYNUYORUM"

Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Özgür Karaman ile paylaştığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili "Zeynep de benim gibi dimdik" açıklaması hatırlatılan Şekerci, "Ben zaten hep öyle rolleri oynuyorum. Öbürlerinde sıkılıyorum, oynayamıyorum. Çocukluktan beri biliyorsunuz, dik değil miyim ben? Hiçbir konuya eyvallahım yok" şeklinde konuştu.

"SAHNEDE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Güzel oyuncu, rol aldığı tiyatro oyunuyla alakalı da şunları söyledi:

"Her zaman kapalı gişe, hep dolu. Sahnede olmak çok güzel. Keşke daha önce yapsaymışım, bu kadar beklemeseymişim"

"SEYİRCİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK OYNUYORSUNUZ"

Dizi ile tiyatro sahnesini kıyaslayan Şekerci "Çok güzel bir şey. Burnunun ucunda seyircinin gözünün içine bakarak oynuyorsunuz. Beni olumlu anlamda çok etkiliyor. Alkışlıyorlar falan. O an ne hissettiriyorsanız tepkisini alıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Hep yapacağım bundan sonra inşallah." dedi.

"TİYATRONUN KIYMETİ ANLAŞILDI"

Son dönemde tiyatroya olan ilginin artmasıyla ilgili olarak ise Şekerci, "Tiyatronun da kıymeti anlaşıldı herhalde. Çok iyi oyunlar yapılmaya başladı ve seyirci de farkında vardı. Eskiden de yapılıyordu ama bu kadar bilinmiyordu galiba." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PLATFORM İÇİN ÇEKİLEN FİLMLERİ TERCİH ETMİYORUM"

Dijital platform için çekilen filmlerin ardından beyazperdenin sekteye uğradığı hatırlatılan ünlü isim, "Ben de tercih etmiyorum açıkçası. Pandemiyle beraber oldu sanırım. Yapımcılarla beraber bizde o tarafa yöneldik.Çalışma şartları daha insani" açıklamasını yaptı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

1 Mayıs'la alakalı "Tüm işçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum" diyen Selin Şekerci, ilişkisiyle ilgili sorular karşısnıda ise "Her şey yolunda, mutluyum" yanıtını vermekle yetindi.
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