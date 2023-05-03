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Hilal Altınbilek'ten bir ilk!

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Altınbilek, sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 3.05.2023 - 10:19 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Hilal Altınbilek ile Metin Hara, ilk kez Temmuz 2021'de Bozcaada'da hayranları tarafından görüntülenmişti. Sarmaş dolaş halleri dikkat çeken ikili, objektiflere yakalanmalarının ardından ilişkilerini doğrulamıştı. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, geçtiğimiz Ağustos'ta ise ayrılarak hayranlarını şaşırtmıştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynamıştı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrılmıştı. VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslenmiş ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçmıştı. Mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp, beş kere tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisi arabaya gelmeyince başarılı olamamıştı.

ÜÇ SAAT BEKLEDİ

Odada yaklaşık üç saat muhabirlerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yapmıştı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalışması da dikkat çekmişti. Bu çabasına rağmen yine başarılı olamayan gizemli sevgilinin, kapıda, gazetecilerin gidip gitmediğini kontrol etmesi objektiflere böyle yansımıştı.

BU SEFER KAÇMADILAR

32 yaşındaki oyuncu, Mehmet Can Uzun ile birlikte yine Etiler'de yer alan bir mekanda objektiflere takılmıştı. Daha önce gazetecilerden kaçan aşıklar, bu sefer basın mensuplarını görünce gülümsemişti. Altınbilek, muhabirlerin; "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "İyi geceler" demekle yetinmişti. İkili, daha sonra eğlenmek için mekana giriş yapmıştı.

İLK DEFA KONUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de görüntülenen Altınbilek, ilişkisi hakkında ilk defa konuşmuş ve "Her şey yolunda, çok mutluyum. Güzel gidiyor" demişti.

İLAN-I AŞK

Ünlü oyuncu, sosyal medyada aşka geldi. Sürpriz bir paylaşıma imza atan Hilal Altınbilek, kısa süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun ile romantik bir karesini takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk pozu saatler içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hilal Altınbilek'ten bir ilk!

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