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Demet Özdemir: 'Vakti dolunca vedalaşıyorsun!'

Ünlüler dünyasının popüler çiftlerinden Demet Özdemir (31) ile Oğuzhan Koç'un (37) mutluluğu kısa sürdü. İkili hakkında basına yansıyan ayrılık iddiası doğru çıktı. Ağustos 2022'de hayatını birleştirdiği şarkıcıdan geçtiğimiz ay boşanma kararı alan güzel oyuncu, "Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Ekleme: 3.05.2023 - 10:27 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ve bir süredir birlikte görüntülenmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen başarılı olamamış ve yaklaşık sekiz aylık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

DOĞUM GÜNÜNDE KRİZ!

İddiaya göre; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek eşini kızdırmıştı.

Oyuncu da bunun üzerine ev terk etmişti.

Başrolünde yer aldığı dizinin Moda’daki setinde 'Magazin D'ye konuşan Özdemir, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulamıştı.

Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum.

EŞYALARINI TOPLADI!

Bir süre sonra 37 yaşındaki şarkıcı ile yaşadığı Levent'teki evlerine geri dönen 31 yaşındaki güzel, geçtiğimiz ay eşyalarını alması için nakliyecileri göndermişti. Böylece ikili, 228 günlük evliliklerini tamamen bitirmişti. Demet Özdemir'in, eşyalarını rol aldığı dizinin yakınlarında tuttuğu evine taşıttığı öğrenilmişti.

"BOŞANMA KARARI ALDIĞIMIZ DOĞRUDUR"

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE SONLANIYOR"

Oğuzhan Koç'tan boşanma sürecinde olan Demet Özdemir, "Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?" sorusuna cevap verdi.

Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyorsun. Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. 'Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor' diyorum.

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