Aslı Hünel, Hatay'da çocuk şenliğinde...

Aslı Hünel, hafta sonu Hatay’da depremzede aileler ve çocukları ile bir araya geldi. Payas Belediyesi’nin organize ettiği çocuk şenliğine katılan şarkıcı, öncesinde çadır kentleri ziyaret edip, kadınlarla sohbet etti ve yanında getirdiği hediyeleri çocuklara dağıttı.

Aslı Hünel, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen çocukların, yaşamış oldukları travmayı bir nebze de olsa atlatmaları için Payas Belediyesi ile el ele verdi.Ünlü şarkıcı, hafta sonu gerçekleşen çocuk şenliğinde büyük ilgi gördü. Aslı Hünel, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.Kendisinden şarkı söylemesini isteyen kalabalığı da kırmayan sanatçı, 'Allah'ın izniyle elbirliği ile bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Sizlerin istediği şarkı olsun, tabii ki söylerim¨ diyerek, üç playback şarkı seslendirdi.