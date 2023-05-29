%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Yeni tarzı dikkatlerden kaçmadı
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine şiddet suçundan yargılanan oyuncu Ozan Güven, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun zamandır ekranlarda yok.
Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, oy kullanmak için geldiği üniversitede görüntülendi.
Saçları uzattı
Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Ozan Güven uzun saçlı imajıyla dikkat çekti.
Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, oy kullanmak için geldiği üniversitede görüntülendi.
Saçları uzattı
Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Ozan Güven uzun saçlı imajıyla dikkat çekti.