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Pınar Deniz: 'Sürekli yemek istiyorum!'

Yemek yemeyi çok sevdiğini ve açlığa dayanamadığını söyleyen oyuncu Pınar Deniz, yaşadıklarını anlattı.

Ekleme: 29.05.2023 - 09:01 Güncelleme: 29.05.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Ekranların reyting rekoru kıran dizilerinden “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, hakkında merak edilenleri YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”de anlattı.

Hakkında merak edileri anlatan Deniz, yemek yemeyi çok sevdiğini ve açlığa dayanamadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “En son ne zaman açlıktan ağladın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sürekli açım"

"Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM’de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler. Oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim. Geçen sene bir detoks kampına gittim. 3 gün kalmam gerekiyordu.

"Mini barı patlattım"

2 gün kaldım ve gece mini barı patlattım. Sürekli çikolata yedim. En son detoks kampının müdürünü ayartıp ona tatlı ısmarladım."

Pınar Deniz, bir dönem kendisini çirkin bulduğunu itiraf etti:

"Çirkin olduğumu düşünüyordum"

"Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum."
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