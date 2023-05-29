İrem Derici: "Leş bir kıskancım!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde "Atakan'ı klibimde oynatmam" açıklamasında bulunmuştu.

Şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülendi.



"Sporu aksattım"



Arkadaşının doğum günü olduğunu ve onlarla oturmaya geldiğini söyleyen Derici, "Arkadaşımın doğum günü. Kutluyoruz beraber. Belimde de faset eklem sendromu diye bir şey olmuş. Sporu aksattım diyeymiş sanırım. Fizik tedaviye gidiyorum. Geçer herhalde ya, ağrı yapıyor biraz" dedi.



"Leş bi' kıskancım."



Şarkıcı, "Atakan’ı klibimde oynatmam, tüm hatunlar bakar kıskanırım" açıklamasıyla ilgili de konuştu. Sevgilisini çok kıskandığını söyleyen Derici, "Leş bi' kıskancım." dedi.