  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy

Hakan Altun konserde döktürdü

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden yıldız isimleri ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava, müzikseverleri dün akşam arabesk müziğin prensi Hakan Altun ile buluşturdu.

Ekleme: 29.05.2023 - 09:09 Güncelleme: 29.05.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde hayranlarıyla bu sezon ilk kez bir araya gelen ünlü sanatçı Hakan Altun, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir gece armağan etti.

"BURASI BENİM İÇİN KONSER MABEDİ"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Her zaman söylerim burası konser mabedi benim için. Bir yanda Boğaz, bir yanda sevdiğin sanatç. … İstanbul için harika bir hizmet” dedi.

"BİLETLER DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANACAK"

Altun, 17 Haziran’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşecek olan 'Deprem Bölgesine Yardım Gecesi'ne değindi. Bu anlamlı organizasyon hakkında, "Canlı olarak yayınlanacak ve seyircili bir program olacak. Konsere gelen dostlarımızın aldığı biletler depremzedeler için toplanacak. Sevgili Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile güzel bir gece olacak" ifadelerini kullandı.

"BURADA BULUNAN İNSANLARIN IŞIĞI HER YERİ AYDINLATMAYA DEĞER"

Güçlü sesi, yorumu, kendine has tarzı ve klasikleşen sayısız şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Hakan Altun, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde arabesk rüzgarları estirdi. Konserine ilk kez gelenlere "Kusura bakmayın bağımlılık yaparım" diyerek seslenen sanatçı, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan 'Telefon' şarkısı ile konserine başladı. Binlerce kişinin telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya Altun, “Burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter” sözleriyle karşılık verdi.

Hakan Altun, gece boyunca en sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev korosuyla birlikte söyledi. Parçalarıyla romantizmi doruklara çıkartan Altun, ara ara eğlencenin dozunu da arttırdı. Binlerce müziksever, Boğaz’ın ışıkları altında Hakan Altun’a eşlik ederek doyasıya dans etti. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha Hakan Altun’un unutulmaz şarkılarına doydu.

Hakan Altun konserde döktürdü
CHP'li Tunç Soyer'in yüzme hayali suya düştü! Uzman isimden korkutan uyarı: Eğer önlem alınmazsa...
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! 'İstikrar fiyatlaması' başladı
Economist'ten çarpıcı itiraf: Dünya Erdoğan'ın zaferini konuşuyor 'Tarihteki yerini mühürledi'
Sırtını Kılıçdaroğlu'na yaslayan İsveç'in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan'da: O tarihe işaret ettiler
Cumhurbaşkanlığı Seçimi bitti, gözler şimdi kabinede
Hakan Şükür, Erdoğan'ın kazanması sonrası seçmene hakaret etti
Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...
Seçim sonrası muhalif seçmende hazımsızlık: Ekşi Sözlük'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Türk teknesine ateş açtılar: Dışişleri'nden saldırıya sert tepki
İyi Parti ayaklandı: Meral Akşener'in istifası isteniyor
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
Dünya Başkan Erdoğan'ın zaferini böyle gördü: Tarihi bir an! Bir noktaya dikkat çektiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Süleyman Soylu'dan seçim sonuçlarına ilk yorum: Biz dünyaya lider seçtik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Başlasın Türkiye Yüzyılı
Seçim sonuçları HDP'yi üzdü: Kılıçdaroğlu ile aynı ağızdan konuşup 'Mücadeleye devam edeceğiz' dediler
Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı
Kılıçdaroğlu'nun ekibi koltuk derdine düştü, CHP'liler isyan etti: Yeter rezil olduk
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya... Erdoğan kazandı, muhalif tayfanın sesi kısıldı!

Tarkan, Cem Yılmaz, Hazal Kaya... Erdoğan kazandı, muhalif tayfanın sesi kısıldı!

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi