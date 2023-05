Hakan Altun konserde döktürdü

Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde hayranlarıyla bu sezon ilk kez bir araya gelen ünlü sanatçı Hakan Altun, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir gece armağan etti.Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Her zaman söylerim burası konser mabedi benim için. Bir yanda Boğaz, bir yanda sevdiğin sanatç. … İstanbul için harika bir hizmet” dedi.Altun, 17 Haziran’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşecek olan 'Deprem Bölgesine Yardım Gecesi'ne değindi. Bu anlamlı organizasyon hakkında, "Canlı olarak yayınlanacak ve seyircili bir program olacak. Konsere gelen dostlarımızın aldığı biletler depremzedeler için toplanacak. Sevgili Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile güzel bir gece olacak" ifadelerini kullandı.Güçlü sesi, yorumu, kendine has tarzı ve klasikleşen sayısız şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Hakan Altun, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde arabesk rüzgarları estirdi. Konserine ilk kez gelenlere "Kusura bakmayın bağımlılık yaparım" diyerek seslenen sanatçı, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan 'Telefon' şarkısı ile konserine başladı. Binlerce kişinin telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya Altun, “Burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter” sözleriyle karşılık verdi.Hakan Altun, gece boyunca en sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev korosuyla birlikte söyledi. Parçalarıyla romantizmi doruklara çıkartan Altun, ara ara eğlencenin dozunu da arttırdı. Binlerce müziksever, Boğaz’ın ışıkları altında Hakan Altun’a eşlik ederek doyasıya dans etti. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha Hakan Altun’un unutulmaz şarkılarına doydu.