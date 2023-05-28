Sezan Aksu Beykoz'da oyunu kullandı

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Türkiye'de seçim için sabahın erken saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı.



85 milyonun merakla beklediği seçimin sonucu yurtta gerginlik oluşturdu.



Tüm yurtta hareketli geçen seçim çalışmaları sabahın ilk saatlerinde sandık başında sonlandı.



Saatler sonra Türkiye'yi 5 sene yönetecek Cumhurbaşkanı belli olacak.



İlk oy kullananlardan oldu

Sezen Aksu sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi.



Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Hatıra fotoğrafı çektirdi

Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.



Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.