Hatice'nin sandık kombini olay oldu!

14 Mayıs Türkiye genel seçimlerinde oy kullanırken yaptığı kombinle sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı Hatice, yine kıyafetiyle olay oldu. Köpeği ile birlikte oy kullanmaya giden Hatice'nin ikinci tur kombini sosyal medyayı salladı.

28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için bütün Türkiye sandık başında. Oy kullanma işlemleri devam ediyor.Ünlülerden sandık başında pozlarını sosyal medya hesabından yayınlıyor. Şarkıcı Hatice'den de sadık başı pozu geldi.14 Mayıs Türkiye Genel Seçimlerinde kombiniyle ağızları açık bırakan şarkıcı Hatice yine olay oldu.Bir önceki seçimde kombiniyle sosyal medyada gündem olan şarkıcı Hatice'den ikinci tur pozu geldi.Köpeğiyle poz veren Hatice, kırmızı elbisesi ve başına bağladığı şalla yine olay oldu. İşte Hatice'nin sandık pozu...Hatice oy kullandığı pozunun altına, "Oyumu kullandım. Yaşlandığınızda bile kamburunuz olmasın istiyorsanız dik durun. En büyük zenginlik budur. Dik duruşunuz varsa saygıyla, menfaatiniz varsa haramla yaşarsınız" notunu ekledi.