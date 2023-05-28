  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Şancı'dan eşine yarı final desteği

Ebru Şancı, eşi Alparslan Öztürk'ün gol attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şancı o anlara, "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Ekleme: 28.05.2023 - 00:22 Güncelleme: 28.05.2023 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Alparslan Öztürk'ün kadrosunda yer aldığı ve Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, dün yarı finale kaldı.

Eyüpspor'un yarı final golünü ise başarılı futbolcu Alparslan Öztürk attı. Son dakikalarda gelen golün ardından Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ebru Şancı'dan gurur dolu paylaşım

Alparslan Öztürk'ün gol attıktan sonraki anlarını paylaşan Ebru Şancı, eşine sevgilerini gönderdi.

Şancı paylaştığı fotoğraf karesine, "Seni çok seviyoruz" notunu düştü. Peş peşe videolar paylaşan Şancı, kocasının gole giden anlarını da yayınladı.

Şancı paylaştığı son videolu karesine ise "Dün gece böyle bir şey yaşandı" dedi.

Ebru Şancı'dan eşine yarı final desteği
CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için seçim yasakları başladı: İşte uyulması gereken kurallar!
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: İyice çığırından çıktılar!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor