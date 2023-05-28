Demet Akalın erkenden sandık başına gitti
Türkiye ikinci tur seçimleri için sandık başına giderken Demet Akalın, oyunu erken saatlerde kullandı. Akalın, "Erkenden görev tamamlandı" diye yazdı.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi, yoğun bir şekilde devam ediyor.
Ünlüler dünyasında da Cem Yılmaz, Sezen Aksu ve Demet Akalın ilk oy kullananlar arasında oldu.
Sabah saatlerinde yola düştü
Demet Akalın, oyunu kullanmaya sabahın erken saatlerinde gitti.
"İlk ben oy kullanacağım" diyen Akalın daha sonra attığı hikaye ile "Görev tamamlandı" dedi.
Sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi, yoğun bir şekilde devam ediyor.
Ünlüler dünyasında da Cem Yılmaz, Sezen Aksu ve Demet Akalın ilk oy kullananlar arasında oldu.
Sabah saatlerinde yola düştü
Demet Akalın, oyunu kullanmaya sabahın erken saatlerinde gitti.
"İlk ben oy kullanacağım" diyen Akalın daha sonra attığı hikaye ile "Görev tamamlandı" dedi.