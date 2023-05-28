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Beyaz Gazete
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Cemre Kemer'den Gülçin Ergül itirafı

Danla Bilic'in Youtube programına katılan Cemre Kemer, Gülçin Ergül'ün ayrılığı hakkında konuştu. Kemer, "Biz şimdi tekrar barıştık ya, aramızda şu an iyi... Bir şeyleri yanlış anlayabilir. Biz onun kendi dünyasında o boyutta mutsuz olduğunu anlayamamışız" dedi.

Ekleme: 28.05.2023 - 00:10 Güncelleme: 28.05.2023 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en sevilen gruplarından olan Hepsi, kısa bir süre sonra dağıldı.

Güçlin Ergül'ün ayrılması sonrası diğer üyeler yollarına beraber devam etme kararı aldı.

Ancak bu müzik kariyerlerinde uzun soluklu olmadı. Cemre, Eren ve Yasemin müzikten uzaklaştı. Yoluna tek başına devam eden Ergül müzikten kopmazken, üyeler yıllar sonra barıştı. Grubun üyelerinden Cemre Kemer ise Danla Bilic'in Youtube programında Gülçin Ergül'e dair dikkati çeken açıklamalar yaptı.

"Mutsuzluğunu anlayamamışız"

Danla Bilic, Cemre Kemer'e "Bu grubun dağılmasıyla morali bozulmuş bir hayranın olarak bunu bana borçlusun. Ne oldu?" diye sorunca Cemre Kemer hiç istemeyerek yanıt verdi.

Kemer, "Biz şimdi tekrar barıştık ya, aramızda şu an iyi... Bir şeyleri yanlış anlayabilir. Biz onun kendi dünyasında o boyutta mutsuz olduğunu anlayamamışız" dedi.

Bilic'in ısrarları sonrası ise şu ifadeleri kullandı:

Aramızda bir gruplaşma falan hiçbir zaman olmadı. Zaten o yüzden de o gerçekten ayrıldığında anlamamışız. Yani biz olayı tam anlamamışız. Televizyonlara çıkıp, 'Biz futbol takımı değiliz, hiçkimse bir yere transfer olmuyor' gibi demeçler verdik ya, oluyormuş o sırada işte.

"Gelip, gidiyorum demedi"

Cevabı tam olarak yeterli bulmayan Danla Bilic, "Peki siz o ana kadar hiçbir şey anlamadınız ve Gülçin bir anda gelip 'Ben gidiyorum ben artık yokum' mu dedi?" diye sordu.

Kemer, "Gelip demedi, gitti. Bu Gülçin'den dolayı değilmiş. O zamanlar zaten problem yaşadığımız plak şirketin ötürüymüş" diye açıkladı.
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