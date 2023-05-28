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Berkay Şahin müjdeyi verdi!

Türk pop müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, dün akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahnedeydi. Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde, başarılı sanatçı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay, iki albüm birden hazırladığının müjdesini de verdi.

Ekleme: 28.05.2023 - 00:33 Güncelleme: 28.05.2023 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Katipoğlu ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift; 2017'de Arya'yı (6), iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı (4) kucaklarına almıştı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs’ta bir otelde sahne alan Berkay, "Üçüncü kez baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu bana değil, Özlem Hanım'a sorun. Ben dünden razıyım” yanıtını vermişti.

"ZİRVEDE BIRAKTIM"

Geçtiğimiz günlerde çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Özlem Ada Şahin, eşinin sözleri hatırlatılınca, "Bu soruyu şimdi bana attılar. Zirvede bıraktım" açıklamasını yapmıştı. "Erkek çocuk istemiyor musunuz?" sorusu üzerine ise, şu yanıtı vermişti:

Nereden biliyorsunuz belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyültmek istiyorum. Annelik zor bir şey. 7/24 onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyültmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. Üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek, onlar için. İlerleyen zaman için hayırlısı, şu an düşünmüyorum.

ÜNLÜ İSİMLER BERKAY KONSERİNDE

Özlem Ada ile mutlu bir evlilik sürdüren Berkay Şahin, dün akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu. Hafif soğuk havaya rağmen mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına büyük bir enerjiyle çıkan Berkay’ın konserine sanat dünyasından da ilgi büyüktü.

Köfn grubunun solisti Salman Tin, Aybüke Albere, Defne Samyeli, Deren Talu, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak da Berkay’ın tüm şarkılarına eşlik ederek, gecenin tadını çıkardılar.

AYBÜKE'DEN 'AŞKIN OLAYIM' PERFORMANSI

İlk yarının sonuna doğru genç popçu Aybüke ve Köfn’ün solisti Salman Tin’i sahnesine davet eden Berkay, onlarla birlikle ‘Bi Tek Ben Anlarım’ şarkısını seslendirdi. Genç popçu Aybüke Albere’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seslendirmesi ise izleyiciden büyük alkış aldı.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Ünlü popçu Berkay, yaz sezonu boyunca yoğun konser programı olduğunu söyleyerek, iki albüm birden hazırladığının müjdesini de verdi.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Yaklaşık iki saat boğazın muhteşem ambiyansında şarkılarıyla dinleyicilerini mest eden Berkay, efsane sahne performansıyla her izleyene unutulmaz bir anı bıraktı.
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