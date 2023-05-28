Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı

Türkiye, 13. cumhurbaşkanı için seçimini yaptı.Milyonların sandık başına gittiği süreçte, gözler magazin dünyasına çevrildi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan isimlerden biri de Tuğba Ekinci oldu. Ünlü şarkıcı, kamuflaj kombini ile oy pusulasını gösterdi.Ünlü popçu Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Oy kullandığı anları paylaşan Ekinci, binlerce beğeni topladı.